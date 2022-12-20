Покатался по ночному городу: за что приморец может сесть в тюрьму на пять лет

Подозревается в преступлении 34-летний мужчина. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Во Владивостоке мужчина уехал из города на несколько дней, но, когда вернулся, обнаружил, что его автомобиль угнали. Разъяренный водитель немедленно обратился в полицию. Сотрудникам правопорядка удалось найти не только машину, но и подозреваемого в преступлении, сообщили 20 декабря в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Полицейские выяснили, что потерпевший пользовался арендованным автомобилем марки Toyota Prius, стоимость которого 600 тысяч рублей. Мужчина припарковал машину на придомовой территории на проспекте 100-летия Владивостоку и уехал за город на несколько дней. Однако по возвращению в приморскую столицу, водителя ждал неприятный сюрприз: отсутствие автомобиля и ключей от нее.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции Первореченского района был обнаружен угнанный Toyota Prius, а позже задержан и сам злоумышленник. Им был местный житель в возрасте 34 лет, который рассказал в участке, что нашел ключи с логотипом марки на улице, недалеко от иномарки. Тогда у нарушителя и появилось желание покататься по ночному городу.

Злоумышленник признался во всем в отделении полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Мужчину подозревают в угоне (часть 1, статья 166 УК РФ). Если его вину докажут, то легкомысленный лихач может провести за решеткой до пяти лет.

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