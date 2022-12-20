Из-за сильного снегопада школьникам из Владивостока разрешили свободное посещение

Остаться дома могут и воспитанники детских садов. Фото: Администрация Владивостока

Администрация Владивостока объявила о свободном посещении образовательных учреждений. Отсутствие на занятия в среду, 21 декабря, из-за непогоды не будет считаться за прогул. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Свободное посещение объявили в школах, детских садах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о снегопаде, который обрушится на Приморье 21 декабря. Осадки ожидаются также 22 декабря, ночью и утром 23-го числа.

На край обрушится сильный и мокрый снег. Около 6-19 миллиметров осадков выпадет за 12 и менее часов, в некоторых районах – более 20 миллиметров за это же время.

В континентальной части Приморья ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, а на побережье до 22-27 метров в секунду. На дорогах появятся снежные накаты и заносы. В акваториях Амурского и Уссурийского заливах возможен частичный взлом льда.

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