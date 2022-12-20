Службы жизнеобеспечения Владивостока готовятся к последствиям очередного снегопада

Снег может продолжаться в течение трех дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевела службы жизнеобеспечения в режим повышенной готовности. Все из-за надвигающегося на Владивосток снегопада. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Режим повышенной готовности начнет действовать уже вечером 20 декабря и до утра 24. Синоптики обещают начало непогоды 21 декабря. Несколько дней жителей будут ждать осадки и сильный ветер, а также гололедица, движение на дорогах из-за которой может быть опасным. В эти несколько дней рекомендовано возвращаться с работы на 2-3 часа раньше обычного и ездить на общественном транспорте.

Дорожные службы, в свою очередь, проконтролируют крутые спуски и подъемы, чтобы предотвратить аварии.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» ранее уже писала о том, что школы и детские сады перешли на режим свободного посещения 21 декабря. Отсутствие на занятиях не будет считаться за прогул.

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