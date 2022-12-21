Руководителей предприятий во Владивостоке просят сократить рабочий день

По двум крутым спускам в городе запретили проезд. Фото: Олег УКЛАДОВ

С самого утра во Владивостоке бушует снег. Из-за непогоды в городе перекрывают некоторые дороги, отменяют занятия в школах. Мэрия рекомендует руководителям предприятий сократить рабочий день.

На время непогоды в приморской столице ввели режим повышенной готовности, который продлится до 9 утра 24 декабря.

Во Владивостоке уже ограничили движение по двум крутым спускам: на улице Капитана Шефнера и спуске к ЖК «Зеленый бульвар», где в начале декабря произошла массовая авария. Крупнотоннажной автомобильной технике запрещено въезжать в столицу Приморья и передвигаться по городу как минимум до 23:30.

В Дальневосточном федеральном университете организовали дистанционное обучение на 22 и 23 декабря. Занятия в школах официально отменили на 21 и 22 декабря, а детские сады работают в штатном режиме.

В Приморье из-за циклона отменили автобусное сообщение до Тернея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольгинский район в Приморье станет эпицентром удара стихии

Количество осадков там может превысить несколько месячных норм (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.