Снежный циклон продолжает бушевать в Приморье

Во Владивостоке похолодает до 12°C. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В четверг, 22 декабря, в Приморье царствует южный циклон. В крае снег, в некоторых районах, например, на востоке, сильный. На дорогах гололедные явления, снежные заносы, метель. Ветер северо-западный умеренный до сильного, на побережье очень сильный. Столбики термометров покажут от 0 до -12°C.

Во Владивостоке облачно, бушует снег, на дорогах снежный накат. Ветер сильный северо-западных направлений. Температура воздуха в приморской столице опустится до -10…-12°C.

В Уссурийске снег и облачность, на дорогах гололедица. Ветер умеренный северный. Столбики термометров достигнут -8…-10°C, к вечеру похолодает до -13…-15°C.

В Находке облачно, небольшие осадки, снежные заносы и накат. Ветер умеренный северо-восточных направлений. Температура воздуха опустится до -1…-3°C.

Напомним, что из-за непогоды во Владивостоке школьникам отменили занятия, а студентов ДВФУ до 23 декабря перевели на дистанционный режим.

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