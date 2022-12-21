В ДВФУ отменили очные занятия из-за непогоды с 21 по 23 декабря

Утром, 21 декабря, Владивосток и другие районы края накрыл сильный снегопад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 21 декабря занятия в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке пройдут в онлайн-формате. Из-за ухудшения погоды и согласно рекомендациям Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Приморья на протяжении трех дней для студентов обеспечат заочный режим обучения, сообщает «КП».

Как рассказали в администрации вуза, 21-го числа пары перенесут в онлайн-формат, 22-го и 23-го – полностью в удаленном режиме. С расписанием можно ознакомиться в личном кабинете ДВФУ.

Также изменился режим работы сотрудников вуза 21 декабря. С 13:00 они будут вынуждены покинуть кампус. График работы может обновляться 22 и 23 декабря.

– Студентам и преподавателям 22 и 23 декабря не рекомендуется посещать учебные корпуса кампуса ДВФУ без крайней необходимости. <…> 21 декабря ожидается снегопад, непогода будет сопровождаться сильным ветром и метелью, – добавили в университете.

Напомним, в Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой: в регионе ожидаются метель и большое количество осадков. Утром 21 декабря Владивосток и другие районы края накрыл сильный снегопад. В городе перекрыто несколько трасс, работает техника.

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