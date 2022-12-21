21 декабря на Приморье обрушился циклон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В муниципальных школах столицы Приморья отменили занятия 21 и 22 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в городском управлении образования, учебные заведения будут открыты.

В среду, 21 декабря, уроки отменены для учащихся второй смены, в четверг – для обоих смен. Оставшийся в школах педагогический состав продолжит работу, чтобы принять ребят в случае необходимости. Также в штатном режиме функционируют детские сады.

Ранее стало известно, что при ухудшении погодных условий уроки для второй смены объявляются свободным для посещения. Пропуск занятий считаться прогулом не будет. Также в связи с накрывшим край циклоном рекомендовано сократить рабочий день на предприятиях города. В том числе в ДВФУ с 21 по 23 декабря пары переведены в онлайн-формат, в ВВГУ также отменили учебу.

Напомним, 21 декабря на Приморье обрушился циклон. Из-за непогоды в крае объявлено штормовое предупреждение: ожидается метель и большое количество осадков. Владивосток и другие районы края накрыл интенсивный снегопад. В городе перекрыто несколько трас, работает техника. Издание продолжает следить за обстановкой в регионе в режиме реального времени.

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