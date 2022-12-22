В Приморье ограничили движение на дорогах и перевалах из-за снежного циклона 22 декабря

Затяжной циклон пришел с Китая. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье из-за снежной шуги, переметов и гололеда региональный минтранс и филиалы АО «Примавтодор» перекрыли несколько важных межмуниципальных трасс. У некоторых населенных пунктов снежный покров превысил 60 сантиметров. Судя по прогнозам Примгидромета, количество осадков составит более 100 миллиметров – это около метра снега. Об ограничениях на дорогах и перевалах рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Работа техники на краевых дорогах. Фото: Правительство Приморского края

Службы всю ночь ликвидировали последствия снегопада, уточнили в «Примавтодоре». Однако из-за осадков ограничения ввели на перевале Киевка – Преображение с 0 по 2 километры, сильный гололед на участке перевала Ольга – Кавалерово с 195 по 196 километры. Дорожники отмечают, что переметы составляют от 20 до 40 сантиметров. Отсутствует проезд на Лазо со стороны Ольги, ограничено движение на участке с 197 по 220 километры. Нельзя проехать от Сокольчей до Милоградово – там снежный покров превысил 65 сантиметров.

– Работы будут продолжаться до полного восстановления проезда. Еще раз просим автомобилистов подождать и не покидать свои населенные пункты. Снегопад еще продолжается, – отмечают в АО «Примавтодор».

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о движении и общественном транспорте в дальневосточном центре. Несколько трасс в городе перекрыты. Редакция второй день ведет текстовую трансляцию о том, как регион встретился с непогодой.

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