Большегрузам по-прежнему запрещено въезжать в город. Фото: Игорь НОВИКОВ

Во Владивостоке открыли проезд для легковых автомобилей по объездной дороге. Опасные участки дорог по-прежнему остаются закрытыми.

Как рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы, на трассе Седанка-Патрокл, которую перекрыли вечером, 21 декабря, возобновили движение для легковушек. Большегрузы по-прежнему не могут заехать в город, ограничения продлили до 12 часов 22 декабря. Спуски на Зеленый Бульвар и Капитана Шефнера до сих пор закрыты.

Напомним, что стихия обрушилась на Владивосток в среду, 21 декабря. Из-за непогоды в школах и университетах города отменили занятия. Десятки домов в мощный снегопад остались без отопления и горячей воды, специалисты МУПВ ВПЭС устранили аварию почти в 5 часов утра 22 декабря.

Снегопад ожидается и 23 декабря, а в субботу и воскресенье, 24 и 25 числа, циклон уйдет в Охотское море.

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