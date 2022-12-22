Педагоги продолжат принимать детей. Фото: КП – Владивосток

В муниципальных школах Владивостока отменили занятия в пятницу, 23 декабря. Причиной послужил сильный снегопад, обрушившийся на город. Педагоги продолжат принимать детей в образовательных учреждениях в случае необходимости.

– Муниципальные школы будут работать, несмотря на непогоду. Учителя будут готовы принять учеников в случае, если ребенок хочет получить горячее питание или если его не с кем оставить, – сообщили в управлении.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, уроки отменены для первой и второй смен.

В среду, 21 декабря, «КП – Владивосток» писала, что занятия отменяются и 22-го числа в связи с неблагоприятными погодными условиями. В том числе в ДВФУ с 21 по 23 декабря пары переведены в онлайн-формат, в ВВГУ также отменили учебу.

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