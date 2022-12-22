Во Владивостоке 350 домов остались без света

Свет отключили в Первомайском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за бушующего снежного циклона часть жителей приморской столицы остались без электричества. Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» читатели, утром в городе отключили свет на Борисенко. В пресс-службе мэрии отметили, что без электроэнергии остались 350 домов, пять детских садов и одна школа.

На данный момент почти во все дома вернулся свет. В пресс-службе ДРСК рассказали, что в 10:30 во Владивостоке отключилась воздушная линия электропередачи в Первомайском районе. В 11:29 специалисты устранили неполадку на Тихой, а в 11:45 восстановили электроснабжение для остальных потребителей сетей ДРСК.

Без света также остались жители сел Моряк-Рыболов, Милоградово и Лиственное. Из-за того, что к этим населенным пунктам нет проезда, специалисты не могут осмотреть линии электропередачи. В село Серафимовка для устранения неполадок направили три бригады.

Напомним, что дорожные службы продолжают бороться с последствиями непогоды во Владивостоке. Спуски на Капитана Шефнера и Зеленый бульвар по-прежнему закрыты.

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