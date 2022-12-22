Дорожные службы продолжают бороться с ударом стихии во Владивостоке

В городе продолжается уборка снега. Фото: Милана СОКОЛ

Сильнейший снегопад, который прошел во Владивостоке 21 и 22 декабря, стал причиной коллапса на дорогах. Несмотря на усилия рабочих, которые расчищали тротуары и трассы приморской столицы, метель оказалась сильнее. Именно поэтому администрация города 22 декабря привлекла дополнительные силы для уборки и вывоза снега. Кроме того, с самого утра около 350 человек вышли на расчистку пешеходных зон.

Целый день несколько сотен рабочих будут расчищать тротуары. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Бригады специалистов распределены по всем районам города, включая островные территории. Как сообщают в мэрии Владивостока, уже к 9 утра основные магистрали, пути общественного транспорта и подъезды к больницам и соцучреждениям были расчищены. Дорожники продолжат ликвидировать последствия мощнейшего снегопада. В течение дня они будут расчищать межквартальные проезды, вывозить собранный снег и обрабатывать реагентами сложные участки.

Общественный транспорт продолжает ходить по маршрутам. Фото: Милана СОКОЛ

– На трассе Седанка – Патрокл открыто движение для легкового транспорта. Запрет на въезд в город и передвижение большегрузов из-за непогоды продлен сегодня до 12 часов, – рассказали в оперативном штабе.

Владивостокцев просят не выезжать на дороги города. Фото: Милана СОКОЛ

Приморцев просят отказаться от поездок на личном транспорте. На городские маршруты вышло 446 автобусов, 9 трамваев, 5 троллейбусов.

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