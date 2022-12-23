Дороги скованы снегом. Фото: Андрей МОРОЗОВ

Приморский край третий день держит оборону от снегопада, который по количеству осадков превышает четырехмесячную норму. Очередная авария произошла в районе БАМа во Владивостоке, сообщили местные жители. Второе ДТП зафиксировали на участке близ низководного моста – кадры пугают, а ущерб еще не известен.

В районе БАМа на подъеме к оптовому магазину стройматериалов столкнулись три легковых автомобиля. Группа людей толкает машину такси, пока к пострадавшим движется спецтехника для очистки дорог.

О массовом ДТП, виной которому тоже стал снежный накат на дорогах, сообщили водители в соцсетях. Авария произошла перед низководным мостом во Владивостоке. Детали и ущерб пока остаются загадкой, но пострадали как минимум пять автомобилей.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13:00.

Участниками массовой аварии стали не менее 10 автомобилей, сообщили редакции очевидцы. На место выехали сотрудники ГИБДД.

Напомним, снегопад сковал многие дороги дальневосточного центра. Накануне, 22 декабря, произошло несколько массовых аварий, хотя водителей просят не парковаться на улицах, которые будут чистить, а также воздержаться от поездок на личном транспорте. Ранее «Комсомольская правда» писала о работе общественного транспорта в городе. Текстовая трансляция о том, какие дороги перекрыты, где отключена электроэнергия и произошел самый сильный удар стихии – в отдельном материале.

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