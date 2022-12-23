Во Владивостоке 450 человек очищают город от снега. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снежный циклон, который ворвался в Приморье 21 декабря, продолжает приносить множество неприятностей местным жителям. В пятницу, 23 декабря, из-за осадков оказалась заблокирована часть дорог, некоторые населенные пункты остались без света. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжается следить за обстановкой в крае и в его столице, подробности – в материале.

Из-за обрушившегося снегопада в двух муниципалитетах края объявили режим чрезвычайной ситуации.

За сутки в Кавалеровском округе выпало более 130 миллиметров осадков, ожидается, что снег прекратится к 19:00. Приостановлено движение по дорогам Осиновка-Рудная Пристань и Кавалерово-Ольга. Из-за погодных условий в муниципалитете развернули пункты временного размещения. На котельных есть необходимый запас топлива, а продуктов в магазинах и базах хватит примерно на месяц.

Режим ЧС также ввели в Дальнегорском городском округе. Здесь нет проезда в сторону Каменки и Лидовки, на перевале Китовое Ребро и на дороге Дальнегорск – Черемшаны.

Приморские электрички из-за непогоды отстают от графика: минимум на пять минут, максимум на час.

На маршруты во Владивостоке вышли 412 автобусов, движение затруднено из-за снега, но общественный транспорт продолжает перевозить людей. Также работают четыре троллейбуса.

В приморской столице около 450 человек вышли на улицы города, чтобы устранить последствия непогоды, для большей оперативности привлекают дополнительные силы. Также работает и техника: грейдеры, тракторы, КамАЗы с отвалами, машины с реагентами. Однако из-за снежного наката во Владивостоке происходят аварии, например, на спуске по улице Всеволода Сибирцева, ниже Фуникулера скатываются по скользкой трассе и врезаются друг в друга.

В районе Луговой, на улице Спиридонова, выпали настолько сильные осадки, что часть автомобилей чуть ли не с крышей погрузилась под белоснежный снег. Водители машин же задаются вопросом, как потом это все откапывать.

Жители гадают, как тебе вызволять машины из снежного плена. Фото: социальные сети

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

В Ольгинском муниципальном округе из-за снегопада света нет с 22 декабря. Без электричества остались жители села Моряк-Рыболов, Ольга, Маргаритово, Лиственная, Ракушка, Веселый Яр.

В девяти краевых муниципалитетах прервано дорожное движение. Приморские трассы от снега расчищают 172 единицы техники.

В Ольгинском районе под удар стихии попали села Фурмано и Николаевка – перекрыт маршрут с 220 по 270 километры. Моряк-Рыболов, Лиственная оказались отрезаны.

В Лазовском районе отсутствует проезд по дорогам Сокольчи-Валентин, Валентин-Глазовка, Звездочка – Чистоводное.

В Михайловском районе ограничены трассы до Ивановки, Реттиховки, Штыково.

В хасанской округе на 2 километре Раздольное – Хасан – Посьет затруднено движение для легковых автомобилей, с 18 по 20 километры – по Краскино – Госграница, с 190 по 200 километры – по Раздольное – Хасан.

Партизанский район чуть меньше пострадал от снегопада. Здесь движение ограничили для большегрузов и автобусов на Американском перевале.

В Яковлевском районе есть проезд, но для крупнотоннажной техники запрещено движение по перевалам.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:00

Во Владивостоке из-за непогоды произошли массовые аварии. В районе БАМа столкнулись три легковых автомобиля возле магазина строительных материалов. Перед низководным мостом пострадали минимум пять машин.

Также циклон стал причиной отмены междугородних автобусов:

– № 515 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 506 «Владивосток – Находка – Владивосток»

– № 506 «Находка – Владивосток – Находка»

– № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»

– № 605 «Дальнегорск – Находка – Дальнегорск» (через Милоградово, Ольгу)

Всего 51 рейс, подробнее со списком можно познакомиться в нашем материале.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:10

Из-за сильного ветра со снегом в Приморье отменили несколько авиарейсов: HZ-517 в Кавалерово, HZ-523 в Терней и HZ-521 в Дальнегорск. Вылет MR-712 в Улан-Батор перенесли на 15:20. На 9 утра 23 декабря на прилет задерживаются S7-6339 в Иркутск и S7-520 в Новосибирск.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:35

Еще один дорожный коллапс произошел на дороге во Владивостоке. На Второй речке фуры выстроились в ряд в районе путепровода, при этому большегрузы не могут въезжать во Владивосток и разъезжать по городу.

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