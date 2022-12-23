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Владивосток23 декабря 2022 2:36

Снежная блокада в Приморье 23 декабря 2022 года: блэкаут, режим ЧС, перекрытые дороги

Приморье третьи сутки тонет в сугробах
Павел САХАРОВСКИЙ
Во Владивостоке 450 человек очищают город от снега.

Во Владивостоке 450 человек очищают город от снега.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снежный циклон, который ворвался в Приморье 21 декабря, продолжает приносить множество неприятностей местным жителям. В пятницу, 23 декабря, из-за осадков оказалась заблокирована часть дорог, некоторые населенные пункты остались без света. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжается следить за обстановкой в крае и в его столице, подробности – в материале.

Из-за обрушившегося снегопада в двух муниципалитетах края объявили режим чрезвычайной ситуации.

За сутки в Кавалеровском округе выпало более 130 миллиметров осадков, ожидается, что снег прекратится к 19:00. Приостановлено движение по дорогам Осиновка-Рудная Пристань и Кавалерово-Ольга. Из-за погодных условий в муниципалитете развернули пункты временного размещения. На котельных есть необходимый запас топлива, а продуктов в магазинах и базах хватит примерно на месяц.

Режим ЧС также ввели в Дальнегорском городском округе. Здесь нет проезда в сторону Каменки и Лидовки, на перевале Китовое Ребро и на дороге Дальнегорск – Черемшаны.

Приморские электрички из-за непогоды отстают от графика: минимум на пять минут, максимум на час.

На маршруты во Владивостоке вышли 412 автобусов, движение затруднено из-за снега, но общественный транспорт продолжает перевозить людей. Также работают четыре троллейбуса.

В приморской столице около 450 человек вышли на улицы города, чтобы устранить последствия непогоды, для большей оперативности привлекают дополнительные силы. Также работает и техника: грейдеры, тракторы, КамАЗы с отвалами, машины с реагентами. Однако из-за снежного наката во Владивостоке происходят аварии, например, на спуске по улице Всеволода Сибирцева, ниже Фуникулера скатываются по скользкой трассе и врезаются друг в друга.

В районе Луговой, на улице Спиридонова, выпали настолько сильные осадки, что часть автомобилей чуть ли не с крышей погрузилась под белоснежный снег. Водители машин же задаются вопросом, как потом это все откапывать.

Жители гадают, как тебе вызволять машины из снежного плена.

Жители гадают, как тебе вызволять машины из снежного плена.

Фото: социальные сети

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

В Ольгинском муниципальном округе из-за снегопада света нет с 22 декабря. Без электричества остались жители села Моряк-Рыболов, Ольга, Маргаритово, Лиственная, Ракушка, Веселый Яр.

В девяти краевых муниципалитетах прервано дорожное движение. Приморские трассы от снега расчищают 172 единицы техники.

В Ольгинском районе под удар стихии попали села Фурмано и Николаевка – перекрыт маршрут с 220 по 270 километры. Моряк-Рыболов, Лиственная оказались отрезаны.

В Лазовском районе отсутствует проезд по дорогам Сокольчи-Валентин, Валентин-Глазовка, Звездочка – Чистоводное.

В Михайловском районе ограничены трассы до Ивановки, Реттиховки, Штыково.

В хасанской округе на 2 километре Раздольное – Хасан – Посьет затруднено движение для легковых автомобилей, с 18 по 20 километры – по Краскино – Госграница, с 190 по 200 километры – по Раздольное – Хасан.

Партизанский район чуть меньше пострадал от снегопада. Здесь движение ограничили для большегрузов и автобусов на Американском перевале.

В Яковлевском районе есть проезд, но для крупнотоннажной техники запрещено движение по перевалам.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:00

Во Владивостоке из-за непогоды произошли массовые аварии. В районе БАМа столкнулись три легковых автомобиля возле магазина строительных материалов. Перед низководным мостом пострадали минимум пять машин.

Также циклон стал причиной отмены междугородних автобусов:

– № 515 «Владивосток – Терней – Владивосток»;

– № 506 «Владивосток – Находка – Владивосток»

– № 506 «Находка – Владивосток – Находка»

– № 601 «Находка – Уссурийск – Находка»

– № 605 «Дальнегорск – Находка – Дальнегорск» (через Милоградово, Ольгу)

Всего 51 рейс, подробнее со списком можно познакомиться в нашем материале.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:10

Из-за сильного ветра со снегом в Приморье отменили несколько авиарейсов: HZ-517 в Кавалерово, HZ-523 в Терней и HZ-521 в Дальнегорск. Вылет MR-712 в Улан-Батор перенесли на 15:20. На 9 утра 23 декабря на прилет задерживаются S7-6339 в Иркутск и S7-520 в Новосибирск.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:35

Еще один дорожный коллапс произошел на дороге во Владивостоке. На Второй речке фуры выстроились в ряд в районе путепровода, при этому большегрузы не могут въезжать во Владивосток и разъезжать по городу.

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