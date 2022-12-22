Массовая авария во Владивостоке сковала движение на Некрасовском путепроводе

Приморцы опубликовали кадры ДТП в социальных сетях. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Массовая авария произошла в приморской столице в районе Некрасовского путепровода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами ДТП поделились очевидцы в социальных сетях. По словам местных жителей, случилось все в районе улицы Некрасовская, 82. Предположительно, на дороге столкнулись четыре автомобиля: УАЗ, Toyota Aqua, Mitsubishi Dion и Toyota Corolla Axio. Что стало причиной аварии, неизвестно, но можно предположить, что на это повлиял обрушившийся на город снегопад.

Скорее всего причиной аварии стал снегопад. Фото: Telegram-канал @svodka25.

Очевидцы также рассказали, что из-за ДТП полностью перекрыли съезд с Гоголя на Некрасовский путепровод. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием.

Напомним, что во Владивостоке разрешили проезд для легковых автомобилей на объездной трассе Седанка-Патрокл. Дорожники продолжают расчищать тротуары и трассы от снега, с самого утра в городе работают около 350 человек.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.