Из-за снегопада фуры создали настоящий коллапс в одном из районов Владивостока

Направлялись большегрузы в сторону Зари. Фото: принтскрин видео.

Снежный циклон, который пришел в Приморье 21 декабря, принес жителям края немало проблем и усугубил ситуацию на дорогах. Запрет на въезд и передвижение большегрузов по Владивостоку ввели еще в первый день снегопада, а действовать он должен был до полудня 23 декабря. Несмотря на это, в одном из районов города гигантские фуры устроили настоящий коллапс. Администрация Владивостока решила продлить время ограничения для большегрузов до 2:30 ночи 24 декабря из-за бушующей стихии, сообщили в мэрии.

Несколько огромных фур выстроились в ряд в районе путепровода на Второй Речке пятничным утром, 23 декабря. Направлялись они в сторону Зари и, вероятнее всего, водители надеялись остаться незамеченными за пару часов до открытия движения, но их остановили патрули сотрудников, которые дежурили на месте. Видеозаписью происшествия поделились приморцы в telegram-канале @dpskontrol_125rus.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что массовые аварии происходят 23 декабря в районе низководного моста. Дорожные службы работают в усиленном режиме, но машины продолжают буксовать в разных районах города.

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