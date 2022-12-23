Студенты возвели скульптуры в форме фаллосов в кампусе ДВФУ во время снегопада

На территории альма-матер студенты посоревновались в умениях. Фото: Паблик ВК «Подслушано ДВФУ»

Непогода коснулась и студентов Дальневосточного федерального университета, кампус которого расположен на Русском острове. Снегопад оставил молодых людей без транспортного сообщения с материковой частью города, и креативные ребята устроили конкурс снежных скульптур. Самыми популярными оказались инсталляции в форме фаллосов. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала мнение университета о перформансе и непогоде в целом.

– Южный циклон принес в эти дни во Владивосток огромное количество снега. Сейчас все силы службы по управлению кампусом брошены на расчистку территории, а не на поиски фигур. В ДВФУ учатся молодые, креативные и очень энергичные студенты. Самых энергичных приглашаем присоединиться к ребятам из Объединенного совета студентов ДВФУ и сотрудникам департамента клининга и благоустройства и принять участие в уборке снега. Мы подкрепим ваши силы новогодним настроением и горячим питанием, – сообщили в пресс-службе вуза.

Большая часть студентов лепила безобидные скульптуры. Фото: Паблик ВК «Подслушано ДВФУ»

Вряд ли стоит винить студентов за неординарное времяпрепровождение. Тем более, молодые люди делились самими кадрами собственных инсталляций. Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала и о других забавных моментах, связанных с непогодой в Приморье.

Текстовая трансляция о том, как регион терпит третий день снежного циклона, доступна в отдельном материале.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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