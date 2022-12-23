Люди радуются снегопаду. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Для кого-то снегопад, настигший Приморский край 21 декабря, повод спрятаться дома и не высовываться на улицу до тех пор, пока погода не успокоится, а кто-то взял да схватил спортивный инвентарь и отправился покорять улицы Владивостока. «Комсомолка» делится самыми оригинальными способами борьбы приморцев со снежной стихией. Жители края показывают и доказывают, что даже у непогоды есть своя позитивная сторона.

Известный в Приморье путешественник-экстремал Максим Абдразаков и его друг устроили в городе настоящие гонки на сноубордах. Сопки Владивостока заменяют самые настоящие снежные склоны, особенно в такую метель.

Самые находчивые приморцы выбрались на улицы на снегоходе, что же, дорожная обстановка способствует, особенно во дворах.

Кто-то и вовсе решил вспомнить детство, и решил прокатиться на тюбинге, прицепленным к авто. Однако местные жители подметили, что как бы зима не радовала снежной сказкой, такой способ развлечения не самый безопасный даже на свободном пространстве, где нет машин.

Забавно, но даже самокаты не потеряли свою актуальность в такую непогоду.

Кстати, снегопаду радуются не только люди, но и четвероногие друзья.

Любители дрифта на свободных заснеженных дорогах получили массу эмоций.

И это далеко не все. Самое распространенное зимнее развлечение, которое приморцы тоже не обошли стороной – лепка снеговиков. «Комсомолка» поддерживает радостный настрой и запустила конкурс. Присылайте ВКонтакте в комментарии под публикацией с условиями для участия фотографии ваших снежных шедевров и выигрывайте билеты в цирк.

ПО ТЕМЕ:

В двух муниципалитетах Приморья введен режим ЧС из-за непогоды

В Дальнегорском и Кавалеровском округах ограничено порожное движение и открыты пункты временного размещения (подробнее)

«Реально отмороженная»: девушка напугала иностранцев купаниями в аномальную пургу в центре Владивостока

Блогерша разделась в центре Владивостока во время затяжного снежного циклона (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.