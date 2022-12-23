Массовое ДТП с участием 10 машин у низководного моста во Владивостоке сковало трассу пробкой

Массовая авария сковала дорогу. Фото: принтскрин видео, соцсети

Водители Приморья оказались в западне на трассе у низководного моста во Владивостоке днем 23 декабря из-за снегопада. Авария, по предварительным данным, собрала у обочин дороги примерно 10 автомобилей. Известные детали привели в пресс-службе УГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Пока что полицейские только устанавливают обстоятельства ДТП, однако известно, что пострадавших в столкновении нет. Несколько легковых автомобилей врезались друг в друга «паровозиком» – часть машин скопилась у лееров, остальные оказались в сугробах. Доподлинно неизвестно, что именно произошло, но, вероятно, авто стали жертвами снежного наката. Как стало известно редакции, на объездную после Надеждинска в сторону низководного моста временно перекрыли въезд.

Напомним, о массовых авариях «КП» писала в отдельном материале. Редакция ведет текстовую трансляцию о том, как регион держит оборону против третьего дня снежного циклона.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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