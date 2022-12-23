Приморцы не бросают друг друга в беде на заснеженных дорогах

На дорогах не самая благоприятная обстановка. Фото: Елизавета ЗЕЛЕНСКАЯ

Владивосток с 21 декабря накрыло огромной снежной шапкой, люди уже несколько дней «разгребают» последствия непогоды. Всю силу снегопада ощутили на себе автолюбители и водители автобусов, с резкими подъемами в горку справиться может далеко не вся техника. Люди не бросают друг друга в беде, пассажиры помогают водителям общественного транспорта подтолкнуть авто, неравнодушные жители спасают попавших в беду приморцев на дороге.

Отметим, подобное видео на улицах Владивостока разлетелось по социальным сетям страны. Пассажиры сами вызвались помочь водителю автобуса. Вот только не все, кто-то остался внутри, тем самым мешая людям, вызвавшимся помочь. За кадром отмечают, что в такую непогоду без взаимовыручки никуда. В комментариях люди разделились на две стороны: тех, кто хвалит неравнодушных приморцев, и тех, кто осуждает оставшихся в автобусе.

Напомним, что в Кавалеровском округе и Дальнегорском ГО введен режим ЧС в связи с непогодой. Влияние циклона на Приморье продолжается. 23 декабря в крае продолжается сильный снег и метель.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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