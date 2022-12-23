Суд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Владивостока Соколову по делу о махинациях с землей

Олег Гуменюк и Наталья Соколова. Фото: Ярослав ЮРИН

Приморский краевой суд не принял апелляцию адвокатов Натальи Соколовой, вице-мэра Владивостока, обвиняемой в махинациях с земельными участками и превышении полномочий. Решение нижестоящей инстанции оставлено без изменений 23 декабря, рассказали в краевом суде.

Арест наложили на фигурантку 3 декабря сроком на два месяца. По тому же делу, напомним, проходит Армен Карапетян, экс-глава управления муниципальной собственности Владивостока. Сейчас он под домашним арестом. Ранее «Комсомолке» уточнили в Следственном комитете Приморья, что других фигурантов по материалам дела нет.

Следователи считают, что ущерб от действий Карапетяна и Соколовой составил не менее 77, 9 миллионов рублей. По версии правоохранителей, с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года чиновники предоставили участок гаражно-строительному кооперативу на 11,4 тысячи «метров» без торгов. Затем они якобы вновь провернули похожу схему. Речь идет о небезызвестных землях на сопке Шошина в краевой столице. Изюминка заключалась в том, что закон позволяет покупать землю с капитальными строениями (гаражами) за 5% от кадастровой цены. Детали «КП» рассказывала в отдельном материале. Более того, в СИЗО второй Новый год проведет и бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк по делу о крупных взятках.

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