Следы тигра находят у нескольких поселков. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной тигр вновь съел собаку во дворе частного дома в селе Маргаритово (Ольгинский район) в Приморье. Видео об этом записали местные жители и распространили в соцсетях. Администрация муниципалитета просит жителей убрать питомцев с улиц и дворов, чтобы не привлекать тигра.

Как стало известно редакции, хищник не уйдет, пока не перебьет всех собак в районе. Ранее амурского тигра заметили в Шкотовском районе, до этого полосатый задавил питомца на привязи у мыса Сысоева в ЗАТО Фокино. Накануне, 24 декабря, пострадал еще один пес в районе гаражей. Предполагалось, что жителей терроризирует одно и то же животное, но, судя по широкой географии активности, тигров несколько.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», опасного хищника ищут специалисты охотнадзора. Как отмечают в дальневосточном филиале «Амурского тигра», тигр вышел к населенным пунктам, охотясь на бродячих псов, а затем решил нападать на домашних. Приморцы подали в охотнадзор около 40 обращений с местоположением хищника, но сотрудники Центра отметили: большая часть следов принадлежит крупным собакам и лошадям.

Охотнадзор переведен на круглосуточный режим работы. Напомним, ведомство совместно с «Амурским тигром» намерено запретить охоту в Кавалеровском, Ольгинском районах, Чугуевском округе, Дальнегорском городском округе до 28 февраля 2023 года.

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