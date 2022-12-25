Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночной клуб «Юник» во Владивостоке на Светланской охватил пожар во время вечеринки. Все произошло в ночь с 25 на 26 декабря, видео стремительно распространили в соцсетях, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как стало известно редакции, никто не пострадал. Людей эвакуировало руководство заведения, однако, как рассказали очевидцы, открыт был лишь один вход, что создавало очередь. В субботний вечер в помещении собрался аншлаг.

Предварительные причины возгорания еще неизвестны, специалистам еще предстоит оценить ущерб. Судя по видео, загорелось что-то в вентиляции. На соседние заведения огонь не распространился. Редакция обратилась в пресс-службу регионального МЧС для уточнения деталей.

Напомним, во Владивостоке накануне огонь охватил жилой дом в районе Котельникова. Многодетная семья осталась без крыши над головой в холодную зиму. Подробнее – в материале.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 12:55.

В пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что силы МЧС не привлекались к ликвидации огня, а соответствующего вызова не было. Надзорное ведомство Владивостока взяло проверку инцидента под свой контроль.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.