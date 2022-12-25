В двух селах Ольгинского района восстановили электроснабжение

Энергетики направили дополнительные силы в Ольгинский округ. Фото: Правительство Приморского края

Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение в селах Маргаритово и Моряк-Рыболов. Сейчас бригады продолжают продвигаться к селам Лиственная, Бровки и Ветка. Как уже писала редакция, дополнительные силы пробираются на вездеходах.

Как сообщили в АО «ДРСК», в аварийно-восстановительных работах задействовано 5 бригад с численным составом 30 человек и 18 единиц специальной и автомобильной техники.

– 600 литров топлива и 300 булок хлеба доставили вертолетом в села Ракушка и Моряк-Рыболов Ольгинского округа. Топливо предназначено для котельных. Еще один вертолет доставил в Ракушку бригаду энергетиков для проведения восстановительных работ, – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Массовые отключения света произошли из-за аномального снегопада, который ударил по Приморью 21-23 декабря. По оценкам прокуратуры региона, без света остались почти две тысячи жителей. Электроснабжение постепенно восстанавливают, но энергетикам мешают двухметровые сугробы. В Ольгинском районе выпали рекордные осадки – более 100 миллиметров. О ситуации на дорогах в Приморье «КП» писала в отдельном материале.

Напомним, во Владивостоке минувший снегопад привел к мусорному коллапсу. Отходы не могут вывезти уже несколько дней. Такая же ситуация наблюдается в Кавалерово и Дальнегорске.

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