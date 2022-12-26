Небольшой снег и нулевую температуру прогнозируют синоптики в Приморье 26 декабря

На минувшей неделе Приморье накрыл циклон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погоду в Приморье определяет тропосферная ложбина, днем поле повышенного атмосферного давления. В центральных районах небольшой снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -10…-22°C, днем -12…0°C.

Во Владивостоке сохраняется переменная облачность, осадков не наблюдается. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью -12…-14°C, днем -8…-10°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -17…-19°C, днем -9…-11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью -10…-12°C, днем -3…-5°C.

Отметим, что на минувшей неделе Приморье накрыл циклон. Несколько дней в регионе шел снег, затем последовала метель. Сообщение между муниципалитетами было прервано из-за большого количества осадков. Наибольший удар пришелся на Ольгинский округ.

В столице края вывозят снег с улиц. В общей сложности за прошедшую ночь было вывезено более 9 тысяч кубометров снега. Также спецтехника предприятия «Содержание Городских Территорий» продолжает расчищать, расширять и обрабатывать дороги Владивостока противогололедными реагентами.

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