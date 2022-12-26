Владивосток с самого утра сковали пробки в девять баллов

Ситуация на дорогах. Фото: Галина КОЧЕТКОВА

Утром 26 декабря Владивосток сковали девятибалльные пробки, такой коллапс на дорогах может быть связан со снегопадом, который обрушился на Приморье на прошлой неделе. Осадки не прекращались несколько дней, на улицах активно работала снегоуборочная техника, но в некоторых отдаленных районах все еще есть отголоски буйства стихии.

Остро ощутили на себе все «прелести» непогоды не только водители авто, которые стоят в пробках, но и пассажиры автобусов. Из-за того, что транспорт приходит с задержками и не так часто, как обычно, слишком много желающих доехать из пункта А в пункт Б заполняют автобус полностью. Местные жалуются, что им пришлось ехать на работу, словно в консервной банке. Также люди жалуются на то, что на некоторых остановках все еще не почистили снег вдоль дороги, до автобуса приходится буквально допрыгивать, перебираться через сугробы.

Ситуация меняется в положительную сторону на центральных улицах. Рабочие постарались на славу, дороги чистые и свободные, водители могут спокойно передвигаться. Также в мэрии отметили, что 26 декабря на маршруты вышло 489 автобусов, а также пять троллейбусов и семь трамваев.

Напомним, снегопад начался в Приморском крае 21 декабря. Из-за аномальных осадков больше всего пострадали Дальнегорский, Лазовский, Ольгинский и Кавалеровский мунокруги. Многие люди остались без света и отрезаны от транспортного сообщения. Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение в селах Маргаритово и Моряк-Рыболов.

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