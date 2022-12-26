Осложняют ситуацию большегрузы. Фото: КП – Владивосток

Столицу Приморья сковали девятибалльные пробки. По данным сервиса 2ГИС, наиболее тяжелая ситуация сложилась на Нейбута, Второй Речке, в Снеговой Пади, в районе Третьей Рабочей, на улице Русской и проспекте 100-летия Владивостоку. Также непростая дорожная обстановка наблюдается на Фадеева и Борисенко.

Наиболее частая причина – ДТП, связанные с прошедшим в городе снегопадом. Только на Океанском проспекте от кольца около сквера имени Острякова до путепровода на Некрасовской очевидцы сообщают о трех авариях. На участках с подъемами некоторые автомобили и вовсе скатываются вниз по плохо обработанному дорожному полотну. Поездку на транспорте осложняют гололед и снежный накат.

Традиционно большая задержка на Эгершельде. По словам водителей, ожидание в пробке может достигать 40 минут. Замедлен трафик также в районе железнодорожного вокзала.

Осложняют ситуацию большегрузы. Часть заторов возникает из-за того, что они не могут проехать на труднопроходимых участках. Эпизоды наблюдаются на Черемуховой и на Некрасовской. К слову, во время непогоды с 22 по 25 декабря фурам запрещали проезд, в частности ограничение сохраняется и 26-го числа до 23:00.

Непростая дорожная ситуация наблюдалась в 10 утра. Об этом «КП – Владивосток» писала отдельный материал. В мэрии отметили, что сегодня на маршруты вышло 489 автобусов, а также пять троллейбусов и семь трамваев. Однако общественный транспорт остается переполнен из-за больших задержек.

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