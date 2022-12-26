Камчатский вулкан Шивелуч сильно напугал местных жителей

Спасатели рекомендуют не приближаться к вулкану Шивелуч в радиусе 15 километров. Фото: Вулканологическая обсерватория поселка Ключи

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 26 декабря из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4000 метров при высоте самого исполина – 3283 метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Распространился пепловый выброс в юго-западном направлении – в сторону поселка Ключи Усть-Камчатского района. Диспетчеры ЕДДС и пожарных рассказали, что в населенных пунктах пепла не обнаружили.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Туристических групп около него нет.

Следует отметить, Шивелуч андезитовый из-за состава его пород. Для андезитовых вулканов свойственно экструзивное выжимание горячих куполов и эксплозивных извержений в виде пепловых выбросов. Дополнять это могут сходы пирокластических потоков.

Напомним, «Комсомолка» писала, извержение камчатского вулкана оказалось фейком. Однако ученые рекомендуют не приближаться к Шивелучу на расстояние ближе 15 километров.

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