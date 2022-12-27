В Приморье 27 декабря ожидаются плюсовые температуры

Утром во Владивостоке похолодает до -10°C. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Во вторник, 27 декабря, в некоторых районах Приморья ожидаются снежный накат на дорогах и гололедица, в некоторых районах пройдут небольшие осадки. Ветер умеренный северо-западных направлений. Столбики термометров покажут до +1…-12°C.

Во Владивостоке без осадков, малооблачно, на дорогах гололедица и снежный накат. Порывы ветра умеренные до сильного северо-западные. Утром температура воздуха достигнет -11…-13°C, днем -8…-10°C.

В Уссурийске малооблачно и без осадков, снежный накат и гололедица. Северный и северо-западный умеренный ветер. Утром в городе похолодает до -15…-17°C, днем воздух прогреется до -8…-10°C.

В Находке также малооблачно и без осадков, умеренный ветер северных и северо-западных направлений. Утром столбики термометров покажут -7…-9°C, днем поднимутся до -2…-4°C.

Напомним, синоптики портала «Примгидромет» рассказали, какая погода ожидается в крае в последнюю неделю 2022 года. Также по информации специалистов новогодняя ночь обещает быть морозной.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.