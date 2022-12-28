Ранее во время циклона в регионе также увеличили составность электричек до шести вагонов на пригородных маршрутах. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В период новогодних праздников для гостей и жителей Приморского края увеличат схемы составов пригородных поездов. Так, с 29 декабря по 8 января на некоторых маршрутах возрастет количество вагонов, сообщает «КП – Владивосток».

По данным краевого министерства транспорта, электричка №6367/6366 «Владивосток – Спасск-Дальний – Владивосток» с 30 по 31 декабря составит 6 вагонов;

№6007 «Владивосток – Ружино»: 29 декабря – 10 вагонов, 30 декабря – 12 вагонов, 31 декабря – до 8 вагонов, 2-6 января – 8 вагонов, 07 января – 10 вагонов;

№6008 «Ружино – Владивосток»: 30 декабря – 10 вагонов, 31 декабря – 12 вагонов, 3-7 января – 8 вагонов, 8 января – 10 вагонов;

№6401/6404 «Владивосток – Партизанск – Тихоокеанская»: 29 декабря – 6 вагонов, 30 декабря – 8 вагонов, 7 января – 6 вагонов;

№6403/6406 «Тихоокеанская – Партизанск – Владивосток»: 30 декабря – 6 вагонов, 31 декабря – 8 вагонов, 8 января – 6 вагонов.

Купить билет на электропоезд можно в кассах АО «Экспресс Приморья», на официальном сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Напомним, ранее во время циклона в регионе также увеличили составность электричек до шести вагонов на пригородных маршрутах. При этом из-за транспортного коллапса во Владивостоке, который длится три дня, электропоезда остаются переполнены.

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