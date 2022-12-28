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НовостиВладивосток28 декабря 2022 6:09

Американцы назвали причины страшных пробок во Владивостоке

Зарубежные пользователи Reddit пытаются определить причины заторов во Владивостоке
Ростислав САХАЛИНОВ
Снегопад вызвал почти недельный транспортный коллапс.

Снегопад вызвал почти недельный транспортный коллапс.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители Соединенных Штатов обсуждают 10-балльные пробки во Владивостоке, прославившихся, видимо, на весь мир. Пост на американском форуме Reddit вскоре оказался удален автором, однако комментарии открыты и вызвали бурное обсуждение в «треде». Внимание на мнения обычных жителей США обратили в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

– Он очень холмистый;

– Снял с языка. Он напоминает мне дороги Питтсбурга. На стероидах;

– Что значит «плохо спроектирован»? KFC же на месте;

– Потому что русским надо куда-то деваться. А если серьезно, когда вы это опубликовали, там было 15:00. Вероятно, начало часа пик. Плюс, учитывая погоду, дороги могут быть не в лучшем состоянии. Множество потенциальных причин для проблем с трафиком помимо плохого дизайна. Я не градостроитель, но довольно легко вижу, почему в это время в городе могут быть пробки. Подбери время и загляни на Манхэттен, умник… – комментируют американцы.

В общем, мнения, как это обычно бывает в сети, разделились на два лагеря. Часть пользователей отмечают, что Владивосток был построен еще в середине 19-го века и не подразумевал так разрастаться; кто-то обратил внимание, что рельеф не позволяет выстроить эффективную сеть. Оппоненты, в свою очередь, намекнули, что урбанистика России не интересна, а городские бюджеты идут на водку. В общем, у каждого пользователя своя правда. Некоторые отвечали и на русском языке.

Напомним, в дальневосточной столице прошел трехдневный снегопад, осадки ударили по всему Приморью. В городе начался транспортный и мусорный коллапс: пробки шестой день доходят до 9-10 баллов, а спецтехника просто не может добраться до контейнерных площадок. Снега выпало на 4-6 месячных норм: в некоторых районах, по данным синоптиков, они превысили 100 миллиметров.

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