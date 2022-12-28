Американцы назвали причины страшных пробок во Владивостоке

Снегопад вызвал почти недельный транспортный коллапс. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители Соединенных Штатов обсуждают 10-балльные пробки во Владивостоке, прославившихся, видимо, на весь мир. Пост на американском форуме Reddit вскоре оказался удален автором, однако комментарии открыты и вызвали бурное обсуждение в «треде». Внимание на мнения обычных жителей США обратили в представительстве МИД РФ во Владивостоке.

– Он очень холмистый;

– Снял с языка. Он напоминает мне дороги Питтсбурга. На стероидах;

– Что значит «плохо спроектирован»? KFC же на месте;

– Потому что русским надо куда-то деваться. А если серьезно, когда вы это опубликовали, там было 15:00. Вероятно, начало часа пик. Плюс, учитывая погоду, дороги могут быть не в лучшем состоянии. Множество потенциальных причин для проблем с трафиком помимо плохого дизайна. Я не градостроитель, но довольно легко вижу, почему в это время в городе могут быть пробки. Подбери время и загляни на Манхэттен, умник… – комментируют американцы.

В общем, мнения, как это обычно бывает в сети, разделились на два лагеря. Часть пользователей отмечают, что Владивосток был построен еще в середине 19-го века и не подразумевал так разрастаться; кто-то обратил внимание, что рельеф не позволяет выстроить эффективную сеть. Оппоненты, в свою очередь, намекнули, что урбанистика России не интересна, а городские бюджеты идут на водку. В общем, у каждого пользователя своя правда. Некоторые отвечали и на русском языке.

Напомним, в дальневосточной столице прошел трехдневный снегопад, осадки ударили по всему Приморью. В городе начался транспортный и мусорный коллапс: пробки шестой день доходят до 9-10 баллов, а спецтехника просто не может добраться до контейнерных площадок. Снега выпало на 4-6 месячных норм: в некоторых районах, по данным синоптиков, они превысили 100 миллиметров.

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