ВКАД – маленькая мечта: стало известно, ждать ли жителям Владивостока трассу на острова Русский и Елена

Мэр отметил, что ВКАД поможет жителям выезжать с Эгершельда на объездную без пробок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители приморской столицы до сих пор интересуются, ждать ли ВКАД. Соглашение о его строительстве подписали во время VI Восточного экономического форума осенью 2021 года. В эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 90.4 FM во Владивостоке глава города Константин Шестаков ответил на этот вопрос.

По словам мэра, ВКАД – это мечта жителей Владивостока, которая позволит им комфортно выезжать с Эгершельда на объездную трассу без пробок.

– Это должно случиться, но когда – другой вопрос. Думаю, на следующий год у нас есть другие важные задачи, мы хотим привести город в порядок. На протяжении полутора лет мы ведем работу в этом ключе, например, убираем незаконные постройки. Вторая задача – поработать над дорогами.

Напомним, что на первом этапе проекта ВКАД должна связать приморскую столицу с островами Русский и Елена, а также с улицей Казанской. Планируется, что проезд будет платным.

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