В Приморье грациозные косули преградили спасателям дорогу

Скорее всего, животные выбежали на дорогу, чтобы было легче идти. Фото: принтскрин видео.

Во время работ в районе поселка Ольга сотрудники поисково-спасательной службы ГОЧС Приморья встретились со стадом косулей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На ролике видно, что парнокопытные вышли на уже очищенную дорогу и преградили специалистам путь. Даже автомобиль не сразу напугал их, наверное, парнокопытные пытались понять, что за странный зверь стоит перед ними.

– В свете стоят, вот и что с ними делать?

Но чуть позже все семь косулят решили спрятаться и ловко запрыгнули на высокие для них сугробы.

Как рассказал «Комсомолке» исполнительный директор МРОО Центра «Тигр» Виктор Кузьменко, животные могли выскочить на очищенную проезжую часть из-за того, что им тяжело передвигаться по снегу.

– Косули довольно пугливые, поэтому не стоит останавливаться, чтобы сфотографировать их, это вызовет у них стресс.

Напомним, что с 28 декабря в четырех муниципалитетах края временно запретили охоту на диких животных. Ограничения ввели до 28 февраля в Кавалеровском, Чугуевском, Ольгинском муниципальных округах, а также в Дальнегорском городском округе.

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