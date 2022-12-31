Новый резидент из Южной Кореи намерен построить в Приморье казино и торговый центр

В бухте Муравьиная в Приморье продолжается возведения инфраструктуры. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

АО «Хэчжунг Дивелоперс» из Республики Корея стала новым участником застройки игорной зоны в Приморском крае. Компания намерена построить гостиничный комплекс с казино, роскошным торговым центром, конференц-залом и выставочным павильоном. Территория застройки составит 7,6 гектара, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в правительстве региона, меморандум о создании инвестиционного проекта был подписан в ходе деловой встречи между АО «Корпорация развития Приморского края» и корейской делегацией. Предполагаемый участок – номер 13. По словам врио генерального директора «КРПК» Игоря Трофимова, иностранные инвесторы по-прежнему проявляют большой интерес к развитию игорно-развлекательного курорта в бухте Муравьиной.

– На сегодняшний день уже реализуются генеральные соглашения с компаниями из Гонконга, Королевства Камбоджа и Республики Корея. Мы готовы к выстраиванию надежного сотрудничества в рамках долгосрочных проектов и помогать иностранным партнерам вести бизнес в Приморском крае, – отметил Трофимов.

Проект «Хэчжунг Дивелоперс» будет реализован в два этапа: на первом (2025 год) возведут гостиницу на 100 номеров с казино и конференц-залом, а на втором (2027) увеличат число мест еще на 100 номеров. Тогда же откроется вторая очередь казино, торговый и выставочный центры.

«Хэчжунг Дивелоперс» планирует вложить в реализацию своих планов около 8 миллиардов рублей. Разработка может начаться уже в начале 2023 года, а завершение всех строительных работ ожидается к 2027 году.

Отметим, что на данный момент компания уже занимается проектирует и занимается строительством гольф-поля на 36 лунок «Pacific Ocean Golf & Resort» в зоне развлекательного курорта «Приморье».

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