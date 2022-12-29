В некоторых муниципалитетах Приморья выпало более шести месячных норм осадков. Фото: Администрация Приморского края

Приморье продолжает бороться с последствиями циклона. На 29 декабря дорожникам удалось расчистить дорогу к Веселому Яру, Щербаковке, Ракушке. В Ольгинском округе по-прежнему отсутствует транспортное сообщение с селом Фурманово и поселком Горноводное.

Как рассказали в краевом минтрансе, из-за осадков проезд затруднен на направлениях: Маргаритово – Моряк-Рыболов с 0 по 12 километры, Веселый Яр – Крещатик с 17 по 28 километры, а также с 196 по 210, с 227 по 246, с 272 по 294 километры трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. На этих участках ведется расчистка снега, расширяются дороги.

– На краевых дорогах работает более 300 единиц снегоуборочной техники АО «Примавтодор». Также к расчистке трасс привлечены строительные компании, МЧС, коммунальные службы и наряды ГИБДД, транспорт предприятий-арендаторов лесных участков и техника краевых предприятий «Приморское лесничество» и «Приморская авиабаза», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в некоторых муниципалитетах Приморья выпало более шести месячных норм осадков. Наибольший удар трехдневного снегопада пришелся на юго-восточную часть региона. В частности, пострадали населенные пункты Ольгинского района, где передвижение возможно только на снегоходах и другой приспособленной технике. Недавно в 15 километрах от поселка Щербаковка сотрудники МЧС вызволили пятерых охотников и трех собак из снежного плена. Для операции понадобился вертолет МИ-8.

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