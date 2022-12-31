Катки и хоккейные коробки залиты во Владивостоке

В столице Приморья готовы 52 ледовые площадки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Придомовые и пришкольные катки, хоккейные коробки уже залиты во Владивостоке. Всего готовы 52 ледовые площадки, рассказали в мэрии. Там добавили, что везде уложено до восьми слоев льда, чтобы поверхность была прочной, кроме того подрядчики в течение сезона будут подливать воду и очищать катки от лишнего снега. Все эти пространства бесплатны для посещения.

Также в администрации отметили, что с 14 января на муниципальных хоккейных коробках будет проходить турнир по дворовому хоккею. Заявки на участие можно отправить до 9 января.

Прежде чем озвучить список городских катков, напомним, что существуют и большие платные арены, «КП» писала, куда можно сходить во Владивостоке.

Список залитых катков и хоккейных коробок во Владивостоке:

- проспект 100-летия Владивостока, 159-б

- проспект 100-летия Владивостока, 74

- улица Бурачка, 11,13

- улица Волховская, 27

- улица Каплунова, 8

- улица Карбышева, 50/2

- улица Руднева, 1

- улица Сабанеева, 22

- улица Сипягина, 22

- улица Суханова, 4

- улица Хабаровская, 7

- улица Черемуховая, 22

- улица Шепеткова, 25, 27

- Камский переулок, 16

- улица Карбышева, 16

- улица Днепровская, 24

- Днепровский переулок, 2

- Океанский проспект, 125

- Океанский проспект, 140

- улица Гризодубовой, 63

- улица Сабанеева, 15

- улица Ольховая, 17

- улица 2-я Поселковая, 34

- улица Адмирала Кузнецова, 50

- улица Вилкова, 15а, 15-б

- улица Каштановая, 11

- проспект Красного Знамени, 85

- проспект Красного Знамени, 133/1

- улица Магнитогорская, 18

- улица Тухачевского, 28

- улица Калинина, 257

- улица Фанзавод, 18

- улица Карьерная, 11

- улица Иртышская, 18

- улица Иртышская, 32

- улица Русская, 99

- улица Борисенко, 96

- улица Щитовая, 27а

- улица Сельская, 5

- улица Тунгусская, 69

- улица Артековская, 1

- улица Адм. Кузнецова, 74

- улица Гамарника, 16

- улица Енисейская, 18

- улица Зои Космодемьянской, 12

- улица Невельского, 31

- улица Фадеева, 8а

- улица Хабаровская, 24б

- улица Чапаева, 2

- улица Героев Хасана, 10

- улица Борисенко, 58

- поселок Канал, 29, остров Русский

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территории муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

- Океанский проспект, 143, гимназия № 2

- проспект Красного Знамени, 123, СОШ № 11

- улица Пирогова, 7, СОШ № 16

- улица Амурская, 14, СОШ № 26

- улица 4-я Восточная, 93, СОШ № 37

- проспект 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38

- улица Пацаева, 2, СОШ № 54

- улица Народный проспект, 27а, школа № 56

- улица Терешковой, 25, СОШ № 59

- улица Русская, 43, СОШ №60

- улица Бородинская, 7, СОШ №63

- поселок Трудовое, улица Лермонтова, 30, школа №71

- поселок Трудовое, улица Лермонтова, 91, СОШ № 79

- поселок Трудовое, улица Порт-Артурская, 48, СОШ № 70

- улица Жигура, 52а, СОШ № 67

- улица Харьковская, 7, СОШ № 74

- улица Каштановая, 5а, СОШ № 81

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