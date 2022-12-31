Катки и хоккейные коробки залиты во Владивостоке

В столице Приморья готовы 52 ледовые площадки.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Придомовые и пришкольные катки, хоккейные коробки уже залиты во Владивостоке. Всего готовы 52 ледовые площадки, рассказали в мэрии. Там добавили, что везде уложено до восьми слоев льда, чтобы поверхность была прочной, кроме того подрядчики в течение сезона будут подливать воду и очищать катки от лишнего снега. Все эти пространства бесплатны для посещения.
Также в администрации отметили, что с 14 января на муниципальных хоккейных коробках будет проходить турнир по дворовому хоккею. Заявки на участие можно отправить до 9 января.
Прежде чем озвучить список городских катков, напомним, что существуют и большие платные арены, «КП» писала, куда можно сходить во Владивостоке.
- проспект 100-летия Владивостока, 159-б
- проспект 100-летия Владивостока, 74
- улица Бурачка, 11,13
- улица Волховская, 27
- улица Каплунова, 8
- улица Карбышева, 50/2
- улица Руднева, 1
- улица Сабанеева, 22
- улица Сипягина, 22
- улица Суханова, 4
- улица Хабаровская, 7
- улица Черемуховая, 22
- улица Шепеткова, 25, 27
- Камский переулок, 16
- улица Карбышева, 16
- улица Днепровская, 24
- Днепровский переулок, 2
- Океанский проспект, 125
- Океанский проспект, 140
- улица Гризодубовой, 63
- улица Сабанеева, 15
- улица Ольховая, 17
- улица 2-я Поселковая, 34
- улица Адмирала Кузнецова, 50
- улица Вилкова, 15а, 15-б
- улица Каштановая, 11
- проспект Красного Знамени, 85
- проспект Красного Знамени, 133/1
- улица Магнитогорская, 18
- улица Тухачевского, 28
- улица Калинина, 257
- улица Фанзавод, 18
- улица Карьерная, 11
- улица Иртышская, 18
- улица Иртышская, 32
- улица Русская, 99
- улица Борисенко, 96
- улица Щитовая, 27а
- улица Сельская, 5
- улица Тунгусская, 69
- улица Артековская, 1
- улица Адм. Кузнецова, 74
- улица Гамарника, 16
- улица Енисейская, 18
- улица Зои Космодемьянской, 12
- улица Невельского, 31
- улица Фадеева, 8а
- улица Хабаровская, 24б
- улица Чапаева, 2
- улица Героев Хасана, 10
- улица Борисенко, 58
- поселок Канал, 29, остров Русский
- Океанский проспект, 143, гимназия № 2
- проспект Красного Знамени, 123, СОШ № 11
- улица Пирогова, 7, СОШ № 16
- улица Амурская, 14, СОШ № 26
- улица 4-я Восточная, 93, СОШ № 37
- проспект 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38
- улица Пацаева, 2, СОШ № 54
- улица Народный проспект, 27а, школа № 56
- улица Терешковой, 25, СОШ № 59
- улица Русская, 43, СОШ №60
- улица Бородинская, 7, СОШ №63
- поселок Трудовое, улица Лермонтова, 30, школа №71
- поселок Трудовое, улица Лермонтова, 91, СОШ № 79
- поселок Трудовое, улица Порт-Артурская, 48, СОШ № 70
- улица Жигура, 52а, СОШ № 67
- улица Харьковская, 7, СОШ № 74
- улица Каштановая, 5а, СОШ № 81
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