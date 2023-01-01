Любители зимней рыбалки снова вышли на лед

Рыбак в ожидании добычи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые стойкие любители зимней рыбалки уже вышли на лед. В Telegram-канале Трепанг ДВ ранним утром 1 января появилось видео, автор которого рассказывает про обстановку на льду. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Двое мужчин начали свое утро на Океанской во Владивостоке. Рыбаки отметили, что кроме них на льду больше никого не было. Да и рыбы, как оказалось, пока тоже нет.

– Доброе утро всем, с новым годом. Камбалешка одна попалась. Пока спокойно все, – комментирует автор ролика.

Напомним, что в начале декабря 2022 года власти Приморья запретили выходить на лед. Запрет был связан с тем, что ледостав только начал формироваться на акваториях края. Нельзя было не только рыбачить, но и кататься на коньках, плюшках, а также заниматься другими видами спорта на льду.

Запрет действовал до 31 декабря 2022 года и был снят 1 января 2023 года. 1 марта 2023 года он снова вступит в силу. Выезжать на лед на автомобилях и вовсе запрещено на весь зимний период.

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