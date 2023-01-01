На скользкой трассе во Владивостоке произошла авария

Последствия аварии. Фото: Автогарант.

На острове Русский во Владивостоке произошла авария. В неравном бою схлестнулись «японец» и представитель отечественного автопрома УАЗ. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Инцидент случился в обеденное время 1 января. Водитель автомобиля марки Subaru Forester не справился с управлением своего транспорта на скользкой трассе и вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там уже двигался УАЗ, в который и влетел «Субару».

По предварительной информации, никто кроме авто не пострадал. Более серьезные повреждения получил, кстати, «японец». После аварии дорогу отчищать от наледи прибыла спецтехника.

К слову, в уходящем 2022 году в районе проспекта 100-летия Владивостока, прямо под развязкой, которая ведет к улице Фирсова, тоже столкнулись Suzuki Alto и Нива. Сильные повреждения получила иномарка.

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