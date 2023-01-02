На федеральной трассе Хабаровск-Владивосток кроссовер с детьми вылетел под КамАЗ

В машине находились двое детей. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Серьезное ДТП произошло накануне на 452 километре автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск-Владивосток. Недалеко от Лесозаводска врезались большегруз и кроссовер. При этом в салоне менее габаритной машины находились дети, которым понадобилась срочная помощь врачей.

От удара автомобили раскидало по дороге. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

По предварительной информации, виновницей аварии стала 43-летняя водитель Honda MDX. Несмотря на внушительный 20-летний стаж вождения, она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где в это время двигался КаМАЗ М1945 54901-94 под управлением 45 летнего мужчины. Удар был такой силы, что обе машины откинуло по разным сторонам дороги, у кроссовера оказалась разбита вся передняя часть кузова. Естественно, что экипажу понадобилась медицинская помощь.

КамАЗу тоже досталось. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в салоне MDX помимо водителя находились две девочки 7 и 11 лет. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности и получили тяжелые травмы. В срочном порядке маленьких пассажирова госпитализировали в больницу.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в первый день нового года авария на скользкой трассе также произошла во Владивостоке. На острове Русский не смогли разъехаться Subaru и УАЗ. На довольно узкой дороге скорость была небольшой, поэтому обошлось без серьезных последствий и травм.

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