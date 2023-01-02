Во Владивостоке на глазах у очевидцев сгорела машина прямо на автостоянке

Тематическое фото из архива КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Приморья огонь уничтожил автомобиль на стоянке и сторожку. ЧП произошло в районе Зари. Что именно стало причиной пожара – установят эксперты.

Сообщение о пожаре на автостоянке поступило на телефон пожарно-спасательной службы города 1 января в 17:38. Огнеборцы прибыли на место спустя 7 минут. К этому моменту полыхало помещение для охраны и стоящий рядом автомобиль. Все происходящее на видео снимали жильцы близлежащего дома.

– В результате пожара транспортное средство и постройка повреждены огнём на общей площади около 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. В тушении участвовали шесть специалистов на двух спецмашинах.

В последний день 2022 года автомобиль полностью выгорел и в поселке Ливадия. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», здесь также от огня пострадал частный дом. А во Владивостоке пожарным рано утром 2 января пришлось эвакуировать людей из многоэтажки на Енисейской. Огонь перекинулся с одного балкона на другие.

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