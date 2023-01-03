На «Земле леопарда» на новогодних праздниках усилили охрану тигров и леопардов

Инспекторский состав несет службу во всех частях национального парка «Земля леопарда». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Госинспекторы дирекции заповедников «Земли леопарда» на новогодних праздниках перешли на усиленный режим охраны территорий в связи с возможным всплеском браконьерства и запрета охоты в ряде муниципалитетов Приморского края. Увеличение количества патрулей поможет защитить животных.

Из-за аномально высокого снежного покрова правительство региона приняло своевременное решение о введении временного запрета на все виды спортивной и любительской охоты в отдельных частях Приморья. При этом постановление, которое подписал губернатор Олег Кожемяко, не затрагивает Хасанский муниципальный округ, где расположена «Земля леопарда».

Инспекторский состав несет службу во всех частях национального парка «Земля леопарда», заповеднике «Кедровая падь», а также Уссурийском и Дальневосточном морском заповедниках. Сотрудники отдела охраны занимаются пресечением нарушений природоохранного законодательства, таких как браконьерская охота и рыбалка, незаконное бесконтрольное проникновение на заповедные территории.

Одновременно с этим сейчас активно подкармливают копытных животных из-за глубокого снега в центральной и северной частях «Земли леопарда». Специалисты обустроили специальные «столовые», 80 подкормочных площадок, на которые выкладывают овес, сенаж, соевую солому и кукурузу. Это обезопасит копытных, являющихся кормовой базой дальневосточного леопарда и амурского тигра, от голода.

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