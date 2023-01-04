В Приморье подростка, ранившего товарища в бедро, заключили под стражу

Ножевое ранение оказалось несовместимо с жизнью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с подростком, который вонзил нож в своего знакомого, получила продолжение. На юношу завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказала корреспонденту редакции старший помощник главы СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, на 17-летнего парня завели уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В качестве наказания по этой статье грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Во вторник, 3 января, подростка заключили под стражу, в СИЗО он проведет два месяца.

Напомним, что о случившемся в поселке Заводской стало известно 3 января. В пресс-службе УМВД поделились, что во время конфликта один из подростков ударил 15-летнего знакомого ножом в бедро. Рана оказалась несовместима с жизнью, юноша скончался в реанимационном отделении.

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