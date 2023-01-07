Медики увезли 7 человек, пострадавших в ДТП в районе Американского перевала у Находки

Водитель Toyota Land Cruiser Prado выехала на встречную полосу. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекция озвучила подробности серьезной аварии, которая произошла в пятницу, 6 января, в районе Американского перевала под Находкой. На 131 километре трассы Артем – Находка – порт Восточный Партизанского района столкнулись машины Toyota Land Cruiser Prado и Subaru Forester, от удара последнее авто отлетело в кювет. На место ДТП сразу же прибыли полицейские и медики.

Как стало известно, вела «Прадик» 39-летняя женщина, она ехала со стороны Артема в Находку, когда неожиданно выехала на встречную полосу и врезалась в «Форестер». Женщину первого авто и ее юных пассажиров – 13-летнего мальчика и девятилетнюю девочку – госпитализировала бригада скорой с травмами различной тяжести. Еще одна пассажирка – 60-летняя дама – сейчас находится в реанимации. Понадобилась медицинская помощь и людям из второй машины. 26-летнему мужчине прописали амбулаторное лечение, а вот водителя и шестилетнего малыша увезли врачи. Всего пострадали семь человек, в том числе трое детей. Ранее предполагалось, что есть погибшие, однако полиция опровергла эту информацию.

Subaru Forester от удара отлетел в кювет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Как рассказали в ведомстве, стаж женщины-водителя – 13 лет, однако ее уже привлекали к ответственности за превышение скоростного режима.

– По факту автоаварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также причины и условия, спровоцировавшие ДТП. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, – отметили правоохранители.

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