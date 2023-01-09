В Приморье 9 января пройдет небольшой снегопад

Во Владивостоке столбики термометров опустятся до -7°C. Фото: Мария АНАНОВА

В понедельник, 9 января, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой снег, накат на дорогах и гололедица. Ветер в крае умеренный северо-западный, до сильного на побережье. Столбики термометров покажут до -1…-12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не ожидаются, местами на дорогах гололедица. Ветер в приморской столице умеренный западных направлений. Температура воздуха в городе достигнет -5…-7°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Порывы ветра слабые до умеренных. Утром похолодает до -14…-15°C, днем воздух прогреется до -5…-7°C.

В Находке также облачно, снегопад не предвидится, гололедица на дорогах. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров достигнут -2…-4°C.

Напомним, по информации главного приморского синоптика Бориса Кубая, к 13 января температура воздуха в крае может достигнуть положительных значений.

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