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НовостиВладивосток8 января 2023 23:47

Во Владивостоке в сгоревшей бытовке погиб 63-летний мужчина

Огонь уничтожил 30 квадратных метров помещения
Павел САХАРОВСКИЙ
Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.

Причину возгорания выясняют дознаватели МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В ночь на 9 января во Владивостоке произошел пожар, из-за которого погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Приморью.

Как поделились представители ведомства, тревожный звонок о возгорании бытовки-контейнера на улице Лиманная поступила в 0:55. Когда пожарные прибыли на место, помещение горело изнутри, а вместе с ним – рядом стоящая пристройка.

Во время ликвидации огня спасатели нашли в бытовке тело погибшего 63-летнего мужчины. Пламя уничтожило около 30 квадратных метров помещения. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС России и сотрудникам регионального следственного комитета.

Тушили огонь 16 человек с помощью четырех пожарных машин.

Напомним, что в ночь на 8 января во Владивостоке сгорел частный дом. На ликвидацию пламени отправились 55 человек, никто из жильцов не погиб и не пострадал.

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