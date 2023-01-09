Во Владивостоке должны вывезти весь мусор с контейнерных площадок до 9 января

Мусор продолжают вывозить со дворов приморской столицы. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Удар стихии в Приморье в конце декабря принес краю немало проблем. Жители Владивостока массово жаловались на свалки во дворах, подъехать к которым машины не могли из-за огромных сугробов. Владивостокцев порадовали праздничные дни, ведь специалисты вывезли 1250 тонн твердых коммунальных отходов. Уже все подъездные дороги к контейнерным площадкам почищены, работы продолжается, а коммунальщикам осталось вывезти 250 тонн мусора, сообщили мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды».

– Администрация Владивостока сразу после декабрьского снегопада взяла на себя функцию мониторинга и связи между всеми участниками процесса в городе. У нас была собрана и уточнялась информация по всем проблемным участкам. В первую очередь чистили дороги, ведущие сразу к нескольким мусорным площадкам. Затем переключились на частный сектор, – рассказал заместитель главы города Николай Селюк.

Он добавил, что больших территорий с неочищенными дорогами уже нет, мусоровывозящие машины могут проехать везде. Именно поэтому управляющие компании должны сообщать о необходимости вывоза отходов.

Следует отметить, что штаб по-прежнему работает в ежедневном режиме до 9 января включительно. Сообщить о не вывезенном с контейнерных площадок мусоре жители Владивостока могут также в чат-бот мэрии adm_vl_bot.

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