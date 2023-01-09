«Лед ломается прямо на глазах»: в первый рабочий день в приморской столице под воду провалилось авто

Запрет выхода на лед вновь вступит в силу с 1 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любителям зимней рыбалки стоит быть осмотрительнее с местом выбора водоема. Житель Владивостока предупредил рыбаков о том, что на речке в районе Седанки очень тонкий лед, при нем под воду ушло авто. Машина не успела отъехать далеко от берега, поэтому не пошла на самое дно, приморцы приложили усилие, чтобы вытащить «Ниву» на берег.

– Лед прямо на глазах ломается, проваливается. «Ниву» достают уже, – комментирует ситуацию приморец.

Для сезона зимней рыбалки в Приморье это популярная история. Первый автомобиль провалился под лед еще 12 декабря 2022 года в районе Тавричанского лимана. После этого и еще нескольких подобных случаев во Владивостоке сформировали патрульную группу, которая обеспечивает круглосуточное дежурство плавсредств вместе с Центром ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Несмотря на то, что выход на лед разрешили с 1 января 2023 года, это небезопасное занятие. Запрет вновь вступит в силу с 1 марта. Напомним, как сообщили в мэрии, утвержденные даты – время ледостава и время распадения льда. Теперь они официально закреплены на бумаге.

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