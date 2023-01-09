Глава Приморья посетил цех по пошиву одежды для бойцов СВО

Волонтеры трудятся даже в выходные дни. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил цех по производству теплой одежды для участников спецоперации, который находится в Черниговке. Как рассказал глава края в своем telegram-канале, работает он на базе сельскохозяйственного колледжа.

– Большое спасибо инициативной группе преподавателей, кто организовал такую нужную сейчас работу.

Волонтеры трудятся даже в выходные дни, чтобы как можно скорее сшить необходимые вещи и передать их уже на следующей неделе в зону СВО. Из одежды уже готовы водолазки и балаклавы.

– Мы со своей стороны закупим для вас необходимые материалы и машинки. Готовые изделия будем выкупать массово и отправлять ребятам, – добавил Олег Кожемяко.

Подобные цехи существуют не только в Черниговке, но и в Лесозаводске, Владивостоке и других городах. О производстве одежды для наших бойцов в приморской столице «Комсомолка» писала ранее. О своей деятельности рассказывали волонтеры движения «Шьем для наших» Надежда Огнянникова и Ирина Плотникова.

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