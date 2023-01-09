Во Владивостоке разыскивают очевидцев смертельной аварии

Сообщить информацию можно при личном обращении или по телефонам.

В приморской столице сотрудники ГИБДД ищут очевидцев автоаварии, которая произошла на улице Шепеткова. Как рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, на дороге сбили пешехода.

По словам представителей ведомства, водитель ехал со стороны Шепеткова, 14, в направлении улицы Воропаева, врезался в 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу, и покинул место аварии. Жительницу Владивостока доставили в больницу, но из-за полученных травм она скончалась.

ГИБДД разыскивает людей, которые в этот момент были рядом, смогли снять все на телефон или видеорегистратор. Информацию о происшествии можно сообщить лично по адресу Фонтанная, 10, либо по номерам телефонов: 8-432-249-09-21, 8-423-249-08-56, 8-914-727-02-94.

Напомним, что минувшим вечером во Владивостоке «Королла» врезалась в кроссовер. Из-за столкновения пострадали обе машины.

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