Во Владивостоке «Королла» на полном ходу протаранила кроссовер

ДТП случилось в районе кольца на улице Толстого. Фото: telegram-канал @DPS VL.

В приморской столице в последний день праздничных каникул произошла серьезная авария – автомобиль Toyota Corolla Fielder врезался в Toyota Venza. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. По словам очевидцев, произошло все в районе кольца на улице Толстого. Автомобиль Toyota Venza спокойно стоял и пропускал другие машины. В это время с парковки супермаркета выезжала Toyota Corolla Fielder, которая на полном ходу врезалась в кроссовер.

Из-за столкновения повреждения получили обе машины: у Toyota Venza пострадали боковые двери, а у виновника аварии – передняя часть автомобиля.

Неизвестно, по какой причине произошло ДТП, в социальных сетях приморцы предполагают, что водителю Toyota Corolla Fielder стало плохо.

Из-за аварии пострадали обе машины. Фото: telegram-канал @DPS VL.

Напомним, что серьезная авария случилась в Приморье 6 января. Недалеко от Находки на дороге столкнулись два автомобиля, один из них от удара улетел в кювет. Из-за ДТП пострадали семь человек.

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